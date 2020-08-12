Смартфоны на Android будут предупреждать о землетрясениях
Именно так смартфоны на базе Android теперь будут оповещать пользователей по всему миру о землетрясении в..
Дата загрузки: 2020-08-12
Пока систему оповещения тестируют на телефонах в Калифорнии. Этот штат наряду с Японией и Мексикой уже использует данные сейсмометров, чтобы предупреждать людей о толчках.
Теперь же хотят, чтобы колебания фиксировали сами телефоны, отправляя сведения в общую базу. Там информацию будут анализировать и отправлять на смартфоны уведомления в случае опасности.
Если система окажется эффективной, то подобные предупреждения начнут приходить жителям многих стран, включая Индонезию и другие развивающиеся государства, где сейсмических датчиков не хватает.[Марк Стогаитис, разработчик Google]:
«В мире в сейсмоопасных зонах живут сотни миллионов человек. Предупреждение за несколько секунд может дать время спуститься с лестницы или отойти от опасных объектов и в целом укрыться. Если сможете получать раннее уведомление о землетрясении, сможете себя защитить».
Акселерометры – это датчики, которые измеряют направление и скорость движения. Обычно их используют для функции поворота экрана.
Компания изучила показатели этих устройств во время землетрясений и пришла к выводу, что они могут дать пользователям время от нескольких секунд вплоть до минуты.
Пока телефоны могут отличить землетрясения от других вибраций только во время зарядки, а также после того, как пользователь даст разрешение на то, чтобы делиться данными с Google.
При этом в компании отмечают, что функция не сможет работать в регионах, где Google заблокирован, например, в Китае.
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