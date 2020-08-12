Смартфоны на Android будут предупреждать о землетрясениях

Именно так смартфоны на базе Android теперь будут оповещать пользователей по всему миру о землетрясении в..

Именно так смартфоны на базе Android теперь будут оповещать пользователей по всему миру о землетрясении в их районе. Американская компания Google разработала систему ShakeAlert. Она использует акселерометры, встроенные в гаджеты. Как ожидается, уведомления предоставят пользователям драгоценные минуты или секунды, чтобы найти укрытие и спастись.

Пока систему оповещения тестируют на телефонах в Калифорнии. Этот штат наряду с Японией и Мексикой уже использует данные сейсмометров, чтобы предупреждать людей о толчках.

Теперь же хотят, чтобы колебания фиксировали сами телефоны, отправляя сведения в общую базу. Там информацию будут анализировать и отправлять на смартфоны уведомления в случае опасности.

Если система окажется эффективной, то подобные предупреждения начнут приходить жителям многих стран, включая Индонезию и другие развивающиеся государства, где сейсмических датчиков не хватает.

[Марк Стогаитис, разработчик Google]:«В мире в сейсмоопасных зонах живут сотни миллионов человек. Предупреждение за несколько секунд может дать время спуститься с лестницы или отойти от опасных объектов и в целом укрыться. Если сможете получать раннее уведомление о землетрясении, сможете себя защитить».

Акселерометры – это датчики, которые измеряют направление и скорость движения. Обычно их используют для функции поворота экрана.

Компания изучила показатели этих устройств во время землетрясений и пришла к выводу, что они могут дать пользователям время от нескольких секунд вплоть до минуты.

Пока телефоны могут отличить землетрясения от других вибраций только во время зарядки, а также после того, как пользователь даст разрешение на то, чтобы делиться данными с Google.

При этом в компании отмечают, что функция не сможет работать в регионах, где Google заблокирован, например, в Китае.

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