Трудности гаитянских мигрантов в Коста-Рике

[мигрант из Республики Гаити]:

«Мы и не предполагали, что придётся праздновать в таком месте. Это не моя страна, а перевалочный пункт. Очень трудно встречать Рождество без друзей, семьи, без тех, кого любишь. Но мы будем праздновать». [мигрантка из Республики Гаити]:

«Мне немного грустно, потому что я далеко от семьи. Хочется быть рядом с ними, но ситуация сложная, и это невозможно. Но мы общаемся каждый день. Они здоровы и не болеют, и я благодарю Бога за это».

Во временном центре для беженцев на границе Коста-Рики с Никарагуа кипит жизнь. Более тысячи мигрантов — в основном, с острова Гаити, — ждут здесь возможности продолжить свой путь в Соединённые Штаты Америки. Многие провели в лагере уже несколько месяцев, и Рождество им тоже придётся встречать здесь.

Мигранты из Африки, Азии и с острова Гаити раньше добирались до США через Коста-Рику, Никарагуа, а затем — другие страны. Однако ещё в прошлом году власти Никарагуа закрыли границы.

Тысячи беженцев вынуждены оставаться в коста-риканском центре временного проживания в надежде найти новый способ попасть в США.

Теперь к этой проблеме добавилась ещё одна. Мигранты беспокоятся, что новый президент США ужесточит миграционные законы.

[мигрантка из Республики Гаити]:

«Я волнуюсь, потому что у меня было совсем немного денег. Я потратила всё, пытаясь добраться до Соединённых Штатов. Если меня депортируют, то всё это было напрасно».

Мигранты прибывают в лагерь на границе Коста-Рики ежедневно. Миграционная служба выдает им палатки, воду и продовольствие. Беженцы получают транзитную визу на 20 дней. Однако немногим удаётся найти возможность продолжить свой путь за такой срок.