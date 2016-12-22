Трудности гаитянских мигрантов в Коста-Рике

[мигрант из Республики Гаити]:
«Мы и не предполагали, что придётся праздновать в таком месте. Это не моя страна, а перевалочный пункт. Очень трудно встречать Рождество без друзей, семьи, без тех, кого любишь. Но мы будем праздновать».
[мигрантка из Республики Гаити]:
«Мне немного грустно, потому что я далеко от семьи. Хочется быть рядом с ними, но ситуация сложная, и это невозможно. Но мы общаемся каждый день. Они здоровы и не болеют, и я благодарю Бога за это».
Мигранты из Африки, Азии и с острова Гаити раньше добирались до США через Коста-Рику, Никарагуа, а затем — другие страны. Однако ещё в прошлом году власти Никарагуа закрыли границы.
Тысячи беженцев вынуждены оставаться в коста-риканском центре временного проживания в надежде найти новый способ попасть в США.
Теперь к этой проблеме добавилась ещё одна. Мигранты беспокоятся, что новый президент США ужесточит миграционные законы.
[мигрантка из Республики Гаити]:
«Я волнуюсь, потому что у меня было совсем немного денег. Я потратила всё, пытаясь добраться до Соединённых Штатов. Если меня депортируют, то всё это было напрасно».
Мигранты прибывают в лагерь на границе Коста-Рики ежедневно. Миграционная служба выдает им палатки, воду и продовольствие. Беженцы получают транзитную визу на 20 дней. Однако немногим удаётся найти возможность продолжить свой путь за такой срок.