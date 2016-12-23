Компания Nokia подала ряд судебных исков против Apple за нарушение своих 32 патентных прав. Они стали ответом на иск Apple, направленный против финского производителя, который когда-то был лидером индустрии мобильных телефонов.

Иски Nokia были поданы в Дюссельдорфе, Мангейме и Мюнхене, а также в Техасе. Они касаются патентов на технологии, которые использованы в дисплеях, пользовательском интерфейсе, программном обеспечении, антеннах, микросхемах и средствах для кодирования видео.

Тем временем Apple подала иски не напрямую, а на две сторонние фирмы, которые специализируются на патентной защите изобретений. По мнению компании, Nokia якобы вступила с ними в сговор, чтобы в нечестной конкуренции вымогать у американского производителя заоблачные суммы.

Ранее обе фирмы неоднократно подавали в суд на Apple и выигрывали миллионы долларов за нарушение патентов Nokia.

Встречные иски Nokia и Apple возобновили патентные войны, начавшиеся несколько лет назад. В 2009 Nokia уже подавала в суд на Apple за нарушение своих основных патентов. Компании достигли договорённости. Согласно ней, Apple внесла единоразовую плату, а потом должна была делать лицензионные платежи на постоянной основе.

При этом, представители Apple говорят, что Nokia отказывается лицензировать свои патенты на справедливой основе.