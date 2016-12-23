ВОЗ: экспериментальная вакцина от Эболы эффективна

Вакцина против Эболы показала высокую эффективность. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что препарат почти в ста процентах случаев предотвращал заражение одним из двух штаммов лихорадки.

Вакцина была разработана Министерством здравоохранения Канады. Затем лицензия на производство и испытания была передана международной фармацевтической компании Merck.

Клинические испытания проходили в Гвинее — одной из трёх африканских стран, наиболее затронутых эпидемией. Они начались в прошлом году в прибрежных районах, где в то время постоянно регистрировались новые случаи заражения. Из 5837 привитых человек в течение 10 дней не было ни одного заболевшего. Среди тех, кто вакцину не получил, за аналогичных период заболело 23 человека.

В ВОЗ говорят, что это первая вакцина, которая показала эффективность против заирского штамма Эболы.

[Мари-Поль Кини, представитель ВОЗ]:

«Мы увидели, что вакцинированные люди вообще не заразились Эболой, а среди не вакцинированных было 23 случая заражения. Если сравнить ноль и 23, то речь идёт о вакцине со 100-процентной эффективностью».

Вакцинацию проводили среди людей, которые вступали в непосредственный контакт с заболевшими. Эксперты ВОЗ отмечают, что официально препарат будет утверждён к 2018 году.

[Мари-Поль Кини, представитель ВОЗ]:

«Я уверена, что теперь у нас есть механизм для предотвращения новой вспышки Эболы, заирского штамма. Циркулируют в общей сложности два штамма: заирский и суданский. Для суданского штамма также нужно разработать аналогичную вакцину».

Представитель Всемирной организации здравоохранения также добавила, что есть необходимость в разработке альтернативной вакцины, чтобы избежать монополии.

В ходе эпидемии Эболы в Западной Африке, которая продолжалась с 2013 по 2016 годы, умерло более 11 300 человек.