Трамп выступил перед Конгрессом США с ежегодным посланием о положении страны. В своей речи, которая продолжалась..

Что сказал Трамп в своём ежегодном обращении к Конгрессу о положении страны

Трамп выступил перед Конгрессом США с ежегодным посланием о положении страны. В своей речи, которая продолжалась около часа и 48 минут, он затронул ряд важных тем. Среди них финансовая политика. Он похвалил экономические результаты своей администрации, в том числе снижение расходов, налоговые инициативы и рост фондового рынка.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Члены Конгресса и мои соотечественники, наша страна вернулась. Больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде».

Одной из ключевых тем стала иммиграционная политика и защита границ как часть усилий по укреплению безопасности США.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Благодаря нашей новой военной кампании мы остановили рекордное количество наркотиков, поступающих в нашу страну, и практически полностью прекратили их проникновение по воде или морю. Вы, вероятно, это заметили».

Трамп также раскритиковал решение Верховного суда, который недавно аннулировал его программу взаимных пошлин. Он также затронул вопросы торговли, включая тарифную политику.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дональд Трамп, президент США]:

«Всего четыре дня назад было вынесено неудачное решение Верховного суда США. Оно только что было принято. Очень неудачное решение. Но хорошая новость в том, что почти все страны и корпорации хотят сохранить уже заключённые соглашения (с нашей страной)».

Трамп также остановился на внешних угрозах, в частности со стороны Ирана. Он сказал о недопустимости ядерной программы и возможных рисках.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я предпочитаю решать эту проблему дипломатическим путём. Но одно несомненно: я никогда не позволю главному в мире спонсору терроризма, которым он, безусловно, является, обладать ядерным оружием. Этого нельзя допустить».

Президент также раскритиковал демократов, включая их подход к экономике. Кроме того, он представил специальных гостей мероприятия. Среди них была мужская сборная США по хоккею – команда, выигравшая золото на зимних Олимпийских играх в Италии. Это была историческая победа над Канадой и первая золотая медаль для мужской команды США с 1980 года.

Во время обращения Трамп назвал хоккеистов героями, а также объявил, что вратарь команды Коннор Хеллебайк будет удостоен Президентской медали свободы.

Короткая ссылка на эту страницу: