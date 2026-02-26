В Бразилии растёт число жертв наводнений и оползней

Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии возросло до 36. Ещё 39 человек числятся..

Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии возросло до 36. Ещё 39 человек числятся пропавшими без вести.

Страдает штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны.

В городе Жуис-ди-Фора хоронят 11-летнего Бернардо. Он был среди погибших.

[Рикардо Дутра, отец погибшего]:

«Бернардо был очень жизнерадостным, легко заставлял людей улыбаться. Все его любили. Приходя куда-то, он сначала стеснялся, а потом раскрывался. Он был королём шуток».

Пожарная служба штата Минас-Жерайс сообщила, что 30 человек погибли в Жуиз-ди-Форе и шестеро – в муниципалитете Уба.

[Рикардо Дутра, отец погибшего]:

«Я пытаюсь прийти в себя, потому что мои жена и дочь всё ещё в больнице, но у меня остались только хорошие воспоминания о сыне. Нужно продолжать жить полной жизнью, любить и по-настоящему жить полной жизнью».

В Жуиз-ди-Форе введено чрезвычайное положение, что ускоряет оказание помощи и гуманитарной поддержки.

Мэрия города сообщила, что этот февраль стал самым дождливым за всю историю наблюдений. Выпало более чем в два раза больше средней нормы осадков. Ситуацию называют «критической».

В большей части Бразилии пик сезона дождей приходится на лето с декабря по март. В этот период часто бывают наводнения и оползни.

На данный момент предупреждения о сильных дождях выпущены для ряда районов 14 штатов, включая Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.

