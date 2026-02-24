В Гане традиционную одежду фугу продвигает президент

На оживлённой улице в центре ганской столицы Клемент развешивает аккуратно сшитые блузки и рубашки фугу на..

На оживлённой улице в центре ганской столицы Клемент развешивает аккуратно сшитые блузки и рубашки фугу на верёвках. Он продаёт традиционную одежду уже 15 лет.

Недавно правительство страны основало национальный день фугу.

[Клемент Азаабире, производитель одежды фугу]:

«Президент объявил, что все будут носить фугу, и мы будем гордиться этим и демонстрировать эту одежду всем. Гордиться смогут также наши ткачи и швеи. Фугу теперь останется с нами надолго».

Спрос на традиционную одежду вырос по всей Гане после государственного визита президента Джона Драмани Махамы в начале февраля в Замбию, где он появился в традиционном наряде фугу.

Позже министр туризма объявила среду Днём фугу, призвав граждан носить эту одежду, чтобы поддерживать ганскую культуру.

Эта свободная рубашка изготавливается из полос хлопка ручной работы, сшитых вместе. Её часто носят поверх брюк и в сочетании с соответствующей шапочкой.

В центре искусств и ремёсел Мозес отмеряет полоски и сшивает их на швейной машинке.

[Мозес Адибаса, производитель одежды фугу]:

«Когда президент объявил среду Днём фугу, я был очень рад, потому что это принесёт пользу многим людям».

Хотя для создания ткани используют традиционные станки, многие ткачи теперь полагаются на импортную пряжу, поскольку большая часть местного хлопка исчезла.

Сегодня эту одежду носят на фестивалях, государственных мероприятиях и всё чаще – в повседневной жизни.

[Перфектурал Линнан, основательница бренда Roots by Linnan]:

«Фугу воспринимается как повседневная одежда. Его можно надеть в офис, на встречу с друзьями, и это не обязательно должно быть что-то особенное и важное».

Исторически фугу символизировало престиж. Его носили вожди, воины и лидеры общин, а некоторые рубашки предназначались для церемоний.

Этот предмет одежды получил национальную известность 6 марта 1957 года, когда первый президент Ганы Кваме Нкрума надел его во время церемонии празднования независимости страны.

