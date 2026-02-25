Чем уникально ржание лошади, выяснили учёные

Лошадиное ржание может быть радостным, беспокойным, громким или совсем тихим. Датский инструктор по верховой езде Сигрид..

Лошадиное ржание может быть радостным, беспокойным, громким или совсем тихим. Датский инструктор по верховой езде Сигрид Бьорг, слыша эти звуки, сразу понимает, что хочет выразить животное.

[Сигрид Бьорг, инструктор по верховой езде]:

«Лошади издают такие звуки, если чувствуют себя одинокими или просят еды утром. Они ржут, и когда мы выводим их на прогулку в поле. Те, кто остал, зовут остальных».

Но вот учёных заинтересовали не лошадиные эмоции, а то, как именно эти животные издают ржание. Оно сочетает в себе высокие и низкие звуки.

Как лошадь издаёт низкие звуки, не загадка. Они возникают в результате вибрации воздуха в голосовом аппарате. У людей это происходит так же.

Вопрос в том, как лошади издают высокие звуки. За некоторыми исключениями, у крупных животных развитая голосовая система, и они обычно издают звуки в низком диапазоне.

Учёные выяснили, что оказывается лошади свистят. В ходе исследования через ноздри животных вводили микрокамеры и снимали процесс, происходящий внутри во время ржания. Также учёные детально просканировали и продули воздухом изолированные голосовые связки умерших лошадей.

Загадочные высокие тона представляют собой разновидность свиста, который зарождается в голосовом аппарате лошади. Воздух вызывает вибрацию тканей, а область над ними сокращается, оставляя небольшое отверстие для выхода. Так получается свист. Это отличается от того, как свистит человек, используя язык и губы.

[Элоди Мандель-Брифер, автор исследования]:

«С помощью этих двух частот лошади выражают весь спектр возможных эмоций, поскольку делают это в двух тональностях».

По мнению исследователей, лоси также могут издавать низкие и высокие звуки. Однако у более дальних родственников лошадей, таких как ослы и зебры, этой способности нет.

