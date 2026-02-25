Правящая партия Германии приняла резолюцию о запрете социальных сетей для подростков младше 14 лет и о..

Немецкие подростки считают, что вопрос о запрете соцсетей должны решать не власти

Правящая партия Германии приняла резолюцию о запрете социальных сетей для подростков младше 14 лет и о введении более строгой цифровой верификации. Резолюция носит рекомендательный характер. Однако депутаты призывают федеральное правительство ввести запрет на законодательном уровне.

Некоторые немецкие подростки считают, что вопрос о запрете соцсетей должны решать родители, а не государство.

[Мориц, школьник]:

«Думаю, подростки уже могут отличить фейковые новости от нефейковых».

[Фрида, школьница]:

«Каждый ребёнок индивидуален. Что касается социальных сетей, думаю, это зависит от родителей. Родители должны решить, как их дети будут с этим справляться».

[Никлас, школьник]:

«Думаю, взрослые могут принимать решения по некоторым вопросам за нас. Тем не менее, я хотел бы, чтобы дети имели право голоса и могли выражать своё мнение, и чтобы его учитывали в политике. В конце концов, речь идёт о нас и нашем будущем».

Многие дети уже привыкли утром перед школой выкладывать фотографии в соцсети. Впрочем, учителя уверены, что запрет не станет проблемой.

[Тилль Франке, учитель]:

«Глядя на данные по Австралии, на то, сколько аккаунтов было сразу потеряно, думаю, поначалу это вызвало шок. Но дети относительно быстро оправятся, и тогда во многих областях ситуация будет не такой уж плохой. Дети будут искать другие ниши для общения».

Правящий консервативный блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза во главе с канцлером Фридрихом Мерцем поддерживают введение запрета на использование социальных сетей детьми. Так что федеральное правительство, вероятно, будет настаивать на принятии соответствующего закона.

