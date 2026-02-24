Игрушечный орангутан заменил маму брошенному детёнышу макаки

В зоопарке Итикава в Японии подрастает детёныш японского макака по кличке Пант, которому маму заменил плюшевый..
В зоопарке Итикава в Японии подрастает детёныш японского макака по кличке Пант, которому маму заменил плюшевый орангутан. Всё началось в июле прошлого года, когда гость зоопарка увидел в вольере брошенную маленькую обезьяну и сообщил об этом сотрудникам.
Смотрители предполагают, что самка отказалась от детёныша из-за стресса, вызванного сильной жарой. Его пришлось вскармливать искусственно. Также надо было решить проблему его одиночества.
[Косукэ Сикано, смотритель зоопарка]:
«Детёныши японских макак сразу после рождения цепляются за тело матери, чтобы нарастить мышечную силу. Кроме того, держась за что-то, они чувствуют себя в безопасности. Но, поскольку Панта бросили, ему не за что было держаться».
Смотрители перепробовали разные варианты, но ничего не подходило. Потом дали детёнышу плюшевого орангутана, купленного в IKEA. Панту игрушка понравилась. Поначалу он с ней не расставался. При этом маленькая макака прославилась на всю страну, поскольку её фото с игрушечной обезьяной вкладывают в социальных сетях.
[гостья зоопарка]:
«Я увидела Панта, брошенного мамой и очень страдающего, в публикациях в соцсетях, и меня это очень тронуло. Поэтому, когда у меня появилась возможность встретиться с подругой, я предложила вместе посмотреть на Панта».
[гостья зоопарка]:
«Думаю, он уже старается влиться в группу, и смотрители, наверное, ждут подходящего для этого времени. Возможно, они кормят его одновременно с остальными. Детёныш стал знаменитым. Надеюсь, что он останется таким же энергичным, как сейчас, и не утратит своей известности».
По словам смотрителей, Пант всё больше времени проводит с сородичами. Однажды игрушечная обезьяна ему больше не понадобится.
