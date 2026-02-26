Барселона удваивает туристический налог, чтобы преодолеть жилищный кризис

Барселона удваивает туристический налог. Теперь он один из самых высоких в Европе. Гости города будут платить..

Барселона удваивает туристический налог. Теперь он один из самых высоких в Европе. Гости города будут платить от 10 до 15 евро за ночь.

С арендаторов квартир и домов будут взымать налог в размере 12,5 евро за ночь. В четырёхзвёздочном отеле придётся платить до 11,4 евро, в пятизвёздочном – до 15 евро. Для тех, кто ночует на круизных лайнерах, оставили прежнюю плату в размере 6 евро за ночь.

Так власти Каталонии пытаются решить жилищную проблему. Многие владельцы недвижимости сдают квартиры и дома в краткосрочную аренду туристам. Для местных жителей жилья по доступным ценам остаётся мало. Кроме того, люди в целом недовольны большим числом путешественников, поскольку из-за них растут цены на продукты питания и другие товары.

Туристы неоднозначно реагируют на повышение налога.

«Мы заслуживаем того, чтобы увидеть каждую прекрасную достопримечательность, такую как храм Святого Семейства или другой памятник. Я понимаю позицию властей, но не думаю, что это справедливо». [Ирэн, туристка из Италии]:

«Не думаю, что вернусь сюда, если придётся платить 15 евро. Транспортные расходы и так недешёвые, поэтому я не считаю эти дополнительные траты справедливыми. В конце концов, мы, туристы, приносим им доход, посещая их рестораны и достопримечательности». [Селин, туристка из Франции]:

«Во Франции, в некоторых городах, та же проблема с жильём. Поэтому я понимаю требования жителей Барселоны. С другой стороны, 15 евро в день с человека может быть дороговато и для туристов. Но мы полностью понимаем эту проблему».

Барселона также планирует запретить всю краткосрочную аренду жилья к 2028 году. Именно этого требуют многие местные жители.

[Мария, жительница Барселоны]:

«Не знаю, решит ли повышение налога проблему с туристами. Но, поскольку для местных жителей нет жилья, властям нужно прямо сейчас запретить сдавать квартиры туристам».

Согласно новому закону, четверть полученных от сбора налога денег пойдёт на решение жилищного кризиса в городе.

Каждый год Барселону посещает более 15 миллионов туристов. Владельцы отелей боятся, что повышение налога оттолкнёт многих путешественников.

Директор группы отельеров Барселоны предлагал властям постепенно повышать туристический налог, чтобы спрогнозировать последствия этой меры. Его слова проигнорировали. По мнению отельеров, власти однажды «убьют курицу, которая несёт золотые яйца».

