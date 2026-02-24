«Мучное сражение» устроили в Чистый понедельник в Греции

«Мучное сражение» разгорелось в греческом городке Галаксидион. Сотни людей осыпают друг друга мукой, окрашенной пищевыми красителями. Так здесь отмечают Чистый понедельник.

Он знаменует собой конец карнавального сезона и начало 40-дневного Великого поста, предшествующего Пасхе.

Многие участники битвы надели защитные костюмы и очки. Стены зданий спрятаны под материей.

[участник «мучного сражения»]:

«Это многолетняя традиция. Мы празднуем. Люди приходят и веселятся».

[участник «мучного сражения»]:

«Мы прекрасно проводим время. Я здесь впервые. И я очень советую всем приехать».

[участница «мучного сражения»]:

«Как видите, мы с мужеством и без костюмов пытаемся стать вот такими. Неважно, как мы в итоге будем выглядеть, главное – радость и веселье».

Существуют разные версии происхождения праздника. Согласно одной, традиция зародилась в византийскую эпоху. Местные жители устраивали битву мешками с мукой в порту, когда корабли выходили в море после Масленицы.

Другая легенда гласит, что начало празднику положило непослушание османским захватчикам, которые в XIX веке запретили карнавал. Местные жители в знак протест обмазали лица пеплом и вышли танцевать на улицы.

