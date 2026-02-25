Не менее 25 человек стали жертвами наводнений и оползней в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Ещё..

Оползни в Бразилии: не менее 25 погибших

Не менее 25 человек стали жертвами наводнений и оползней в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Ещё 43 числятся пропавшими без вести.

Это город Жуис-ди-Фора. Здесь оползень сошёл на жилой квартал. Погибло, по меньшей мере, 18 человек.

[Деметриус Бастус Гуларт, пожарный]:

«Самая большая проблема – это обширная территория; она включает 12 жилых домов и большое число жителей, которые оказались заперты в своих домах из-за ночного дождя. Поэтому мы собираем этих людей, чтобы оказать им максимально возможную помощь, но грязи очень много».

В Жуис-ди-Форе объявлено чрезвычайное положение и эвакуированы около 440 человек. Занятия в школах отменены.

На большей части Бразилии с декабря по март длится летний сезон дождей. В этот период наводнения и оползни здесь бывают часто.

