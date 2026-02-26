Спрос на кору каскароллы заставляет людей на Багамских островах подумать о защите природы

На отдаленном багамском острове Аклинс местные жители собирают ветки каскароллы. Из её коры получают ценное эфирное..
На отдаленном багамском острове Аклинс местные жители собирают ветки каскароллы. Из её коры получают ценное эфирное масло, которое используют как пряно-ароматическое средство. В последние годы мировой спрос на него растёт.
[Кирк Каннингем, сотрудник лесного хозяйства]:
«Из-за высокого спроса и роста цен теперь намного больше людей собирают каскароллу. В таком случае, рано или поздно местные ресурсы закончатся».
Сбор каскароллы уже долгое время служит источником дохода на этом острове, где экономические возможности ограничены.
[Кирк Каннингем, сотрудник лесного хозяйства]:
«Со времён выращивания помидоров и хлопка на Багамах никогда не было другого такого продукта, как каскаролла, который можно постоянно производить для продажи на мировом рынке».
В условиях растущего спроса на острове задумались о том, чтобы сохранить природное богатство. Для этого создали кооператив, который не только даёт работу людям, но и заботится о восполнении ресурсов.
[Филип Уильямсон, председатель кооператива]:
«Когда меня попросили возглавить кооператив, я сказал, что с самого начала мы должны сосредоточиться на устойчивом развитии, поскольку с ростом цен сбор коры увеличится».
Кооператив также нашёл способ увеличить доходы. Теперь он не просто продаёт необработанное сырьё, но и сам получает эфирное масло.
Этот проект также получает финансовую поддержку Программы ООН по окружающей среде.
