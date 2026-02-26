fb pixel
Спрос на кору каскароллы заставляет людей на Багамских островах подумать о защите природы

На отдаленном багамском острове Аклинс местные жители собирают ветки каскароллы. Из её коры получают ценное эфирное масло, которое используют как пряно-ароматическое средство. В последние годы мировой спрос на него растёт.

[Кирк Каннингем, сотрудник лесного хозяйства]:
«Из-за высокого спроса и роста цен теперь намного больше людей собирают каскароллу. В таком случае, рано или поздно местные ресурсы закончатся».

Сбор каскароллы уже долгое время служит источником дохода на этом острове, где экономические возможности ограничены.

[Кирк Каннингем, сотрудник лесного хозяйства]:
«Со времён выращивания помидоров и хлопка на Багамах никогда не было другого такого продукта, как каскаролла, который можно постоянно производить для продажи на мировом рынке».

В условиях растущего спроса на острове задумались о том, чтобы сохранить природное богатство. Для этого создали кооператив, который не только даёт работу людям, но и заботится о восполнении ресурсов.

[Филип Уильямсон, председатель кооператива]:
«Когда меня попросили возглавить кооператив, я сказал, что с самого начала мы должны сосредоточиться на устойчивом развитии, поскольку с ростом цен сбор коры увеличится».

Кооператив также нашёл способ увеличить доходы. Теперь он не просто продаёт необработанное сырьё, но и сам получает эфирное масло.

Этот проект также получает финансовую поддержку Программы ООН по окружающей среде.

