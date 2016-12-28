Сирийская армия отвоёвывает источники воды для Дамаска

Сирийская армия усилила авиаудары по долине к северо-западу от Дамаска, которая находится под контролем повстанцев. Власти Сирии пытаются вернуть контроль над этим стратегически важным регионом, где расположены основные источники воды для столицы.

Родник Айн-эль-Фиджи и насосная станция обычно снабжают водой до 65% районов Дамаска.

Однако 23 декабря водоснабжение было прервано. Власти Сирии говорят, что водопровод взорвали бандформирования. Повстанцы же, в свою очередь, заявляют, что трубопровод был повреждён в результате правительственных авиаударов.

Район Вади Барада находится в 18 километрах от Дамаска. Здесь расположено несколько городов и деревень, в которых проживает около 100 тысяч человек. Дороги, ведущие сюда, а также горные вершины вокруг находятся под контролем элитных войск Ирана Корпус Стражей Исламской революции, а также ливанской группировки Хезболла. Они сражаются на стороне армии Башара аль-Асада.

Помимо того, что в долине находятся источники воды, через неё также проходит маршрут из Дамаска в Ливан, по которому Хезболла получает оружие и подкрепление.

В настоящее время власти Сирии обеспечивают население Дамаска резервными запасами воды.