Чемпионат по имитации крика чаек провели в Бельгии

Дата загрузки: 2026-04-29
Виртуозно повторить крик чайки – такая непростая задача стоит перед участниками этого необычного конкурса в бельгийском городке Де-Панне. Для полной победы надо сымитировать не только голос птицы, но и её поведение. Многие конкурсанты подготовили и костюмы, чтобы полностью вжиться в образ.
Это уже шестой Чемпионат Европы по имитации крика чаек. С каждым годом число участников растёт. В этот раз на конкурс приехали более 70 человек из 15 стран.
Карин из Норвегии пробует силы в таком состязании впервые.
[Карин, участница конкурса из Норвегии]:
«Я решила, что, не буду скучной, не стану заниматься только делами взрослых – поучаствую в этом конкурсе».
Выступать на сцену выходят целыми семьями или в компании друзей. Причём главная цель этого конкурса – восстановить репутацию чаек, которых многие считают надоедливыми и нахальными птицами.
[Эдуальд, участник конкурса из Испании]:
«Мы хотим сказать, что очень важно защищать чаек. Чайки – очень красивые птицы. И думаю, что мы, жители побережья, должны их оберегать и сохранять окружающий мир».
Жюри присуждает за каждое выступление до 20 баллов. До 15 можно получить за имитацию крика чайки и до 5 – за подражание её поведению.
Денежных призов нет. Можно просто похвалиться победой.
