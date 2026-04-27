Чемпионат по имитации крика чаек провели в Бельгии

Виртуозно повторить крик чайки – такая непростая задача стоит перед участниками этого необычного конкурса в бельгийском городке Де-Панне. Для полной победы надо сымитировать не только голос птицы, но и её поведение. Многие конкурсанты подготовили и костюмы, чтобы полностью вжиться в образ.

Это уже шестой Чемпионат Европы по имитации крика чаек. С каждым годом число участников растёт. В этот раз на конкурс приехали более 70 человек из 15 стран.

Карин из Норвегии пробует силы в таком состязании впервые.

[Карин, участница конкурса из Норвегии]:

«Я решила, что, не буду скучной, не стану заниматься только делами взрослых – поучаствую в этом конкурсе».

Выступать на сцену выходят целыми семьями или в компании друзей. Причём главная цель этого конкурса – восстановить репутацию чаек, которых многие считают надоедливыми и нахальными птицами.

[Эдуальд, участник конкурса из Испании]:

«Мы хотим сказать, что очень важно защищать чаек. Чайки – очень красивые птицы. И думаю, что мы, жители побережья, должны их оберегать и сохранять окружающий мир».

Жюри присуждает за каждое выступление до 20 баллов. До 15 можно получить за имитацию крика чайки и до 5 – за подражание её поведению.

Денежных призов нет. Можно просто похвалиться победой.

