США остановили поставку долларов в Ирак: в Багдаде растут цены и паника

Дата загрузки: 2026-04-29
США остановили поставку в Ирак наличных долларов на сумму около 500 миллионов. Речь идёт о партиях американской валюты, которые доставляли в Багдад для обменных пунктов.
Вашингтон также частично приостановил сотрудничество с Ираком в сфере безопасности. Меры связаны с действиями в стране вооружённых группировок, которые пользуются поддержкой Ирана.
После сообщений о прекращении поставок в обменных пунктах Багдада усилилась напряжённость. Жители начали скупать доллары, а на рынках выросли цены.
[Алаа Фадель, житель Ирака]:
«Люди начали беспокоиться, а на рынке стало меньше людей. Кроме того, начали расти цены, потому что доллар постепенно дорожал день за днём и стал дефицитным».
Речь идёт только о наличных долларах, которые доставляли в Багдад самолётами. Электронные переводы продолжают работать.
[Али Муртада, житель Ирака]:
«Сейчас мы откладываем те деньги, которые у нас есть. Мы не можем ничего себе позволить. Мы боимся. Теперь даже если пойти на рынок, ничего не будешь покупать. Все свои деньги я откладываю».
[Садик аль-Курайши, торговец]:
«Я боюсь, что не смогу ничего купить. Сегодня я могу купить что-то за один динар, а завтра это будет стоить два динара. Это убытки. Боятся все, не только я. Даже те, у кого есть деньги, ничего не покупают».
Сообщается, что решение о заморозке США приняли на фоне продолжающихся атак проиранских вооружённых группировок в Ираке на американские объекты и соседние страны.
Короткая ссылка на эту страницу: