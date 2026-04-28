Трамп призвал уволить Джимми Киммела после шутки про Меланию Трамп

Дональд Трамп призвал компании Disney и ABC уволить ведущего комедийного американского шоу Джимми Киммела после его шутки о первой леди.

В программе, снятой 23 апреля, Киммел пошутил о Мелании Трамп, сказав, что на ужине корреспондентов Белого дома она (цитата) «вся светится, как будущая вдова». Киммел также показал видео, смонтированное так, будто она и сын президента Бэррон находятся в студии.

В публикации на Truth Social Трамп написал: «Киммел сделал в своём шоу по-настоящему шокирующее заявление. Он показал фальшивое видео первой леди Мелании и нашего сына Бэррона, будто они сидят в его студии и слушают его, хотя этого не было и никогда не будет».

Мелания Трамп также написала, что ABC следует уволить ведущего за его «ненавистнические» комментарии.

Их заявления прозвучали после инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне 25 апреля. По данным администрации, нападавший Коул Аллен арестован. Следствие считает, что он мог готовить нападение на Дональда Трампа и представителей его администрации.

Это не первый случай, когда Киммел подвергается критике со стороны администрации Трампа. В сентябре 2025 года его шоу было снято с эфира на несколько дней после комментариев, которые он сделал в ответ на убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

Когда Киммел вернулся в эфир, он сказал, что у него не было намерения легкомысленно относиться к убийству молодого человека.

Трамп же раскритиковал ABC за то, что они позволили Киммелу вернуться в эфир.

