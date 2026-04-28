Как визжали и хрюкали на весёлом конкурсе в Эстонии

Эстонец Андрус устроил невероятное представление и победил в первом в Эстонии конкурсе по свиному хрюканью. Состязание устроили в Тарту.

[Андрус Майлехт, победитель конкурса]:

«Жизнь должна быть весёлой. Я немного пошумел дома, потренировался, а потом приехал сюда и – победа!»

Участники всех возрастов продемонстрировали своё умении в имитации хрюканья. Некоторые повизгивали, а одна участница вдохновилась музыкой и сымитировала оперное пение.

[Сандра Плакк, участница конкурса]:

«Мне кажется, свиньям нравится подвывать. Мне это немного напоминает оперное пение. Свиньи издают звуки, похожие на писк».

Жюри состоит из трёх человек, работающих в свиноводстве. Они оценивают точность имитации, силу голоса и зрелищность выступления.

Конкурс организовала фермер Маде Бритта Ээнсалу, чтобы общественность обратила внимание на трудности, которые испытывает свиноводческий сектор в Эстонии из-за конкуренции с другими странами Евросоюза.

[Маде Бритта Ээнсалу, организатор конкурса и фермер]:

«Это просто забавный способ привлечь внимание к свиньям».

Фермеры привезли на мероприятие и поросят. Так дети получили редкую возможность увидеть этих животных вблизи. Сейчас доступ на фермы ограничен из-за риска распространения африканской чумы свиней.

