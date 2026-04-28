Два поезда столкнулись в Индонезии: 14 погибших

Дата загрузки: 2026-04-29

14 человек погибли, 84 пострадали в результате столкновения двух поездов под Джакартой – столицей Индонезии.

[местный житель]:
«Жертв было много. Мы не знали, кто есть кто; погибших вынесли на платформу. В момент аварии я был дома, услышал звук и побежал сюда. Это был громкий шум, хлопок; я подумал, что взорвалась шина».

Инцидент произошёл в понедельник вечером в городе Бекаси. Сначала пригородный поезд столкнулся на железнодорожном переезде с такси и остановился. Потом сзади в него врезался поезд дальнего следования. Основной удар принял на себя вагон, предназначенный только для женщин. Большинство пострадавших оказались зажатыми искорёженным металлом.

[местный житель]:
«Спасатели прибыли через час-полтора. Примерно в это же время началась эвакуация. Сотрудники службы безопасности не решались приступать к спасению, поскольку боялись навредить, поэтому мы, местные жители, пожалели застрявших и стали выносить тела».

Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы разрезать металл и добраться до выживших. К настоящему времени эвакуацию завершили.

Президент Индонезии Прабово Субианто посетил пострадавших в больнице Бекаси и заявил, что построит эстакаду рядом с железнодорожными путями, чтобы помочь решить проблему сильных пробок. Он также добавил, что власти проведут расследование столкновения.

