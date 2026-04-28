В Милане открыли инсталляции к премьере «Дьявол носит Prada-2»

В Милане открыли специальные пространства и инсталляции, посвящённые выходу фильма «Дьявол носит Prada-2». Одной из главных..

В Милане открыли специальные пространства и инсталляции, посвящённые выходу фильма «Дьявол носит Prada-2». Одной из главных площадок стал универмаг Rinascente рядом с Миланским собором, где установили гигантские красные туфли и оформили тематические витрины.

Организаторы говорят, что проект уже привлёк в центр города поклонников моды и туристов. Посетители фотографируются среди декораций, вдохновлённых фильмом, и покупают лимитированные сувениры с цитатами из первой части.

[Томмазо Сакки, советник мэрии Милана по культуре]:

«Это культовое название. Это не фильм о бренде Prada и не фильм, рассказывающий прекрасную историю великого модного дома. Но Prada со временем стал очень узнаваемым брендом, неразрывно связанным с Миланом».

Модный дом Prada был основан в Милане в 1913 году. Два бутика бренда до сих пор работают в одном из самых известных исторических пассажей города.

[Аннарита Бриганти, журналист]:

«»Дьявол носит Prada» уже самим названием вызывает ассоциации с модой. Это синоним самой моды, которая заставляет мечтать, чувствовать себя элегантно и хорошо, моды, которая придаёт шарма».

Часть съёмок второй части прошла в Милане во время Недели моды. Актёры фильма появились на одном из показов Dolce & Gabbana.

В универмаге Rinascente считают, что проект помог вернуть интерес к индустрии моды после периода спада.

[Мариэлла Элия, генеральный директор Rinascente]:

«Ожидания очень большие, и Милан, безусловно, хочет чувствовать себя главным героем. Анонс этого фильма уже создал ажиотаж, который в последние месяцы исчезал из мира моды. А сейчас мы видим, что все покупатели с нетерпением ждут премьеры».

Среди гостей инсталляции оказалась актриса, которая снималась в массовке.

[Федерика Греготти, актриса]:

«Это было в сцене, где я вхожу как гостья на модный показ вместе с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и всеми остальными звёздами. Вместе мы выходили на этот подиум».

Премьера фильма запланирована на конец года.

