Экс-сотруднику Tokyo Electron дали 10 лет тюрьмы за разглашение коммерческой тайны TSMC

Суд на Тайване приговорил к десяти годам тюрьмы бывшего сотрудника японской компании Tokyo Electron в рамках дела по разглашению коммерческой тайны ведущего тайваньского производителя чипов TSMC.

Ещё четверым подсудимым дали сроки от двух до шести лет. Тайваньское подразделение Tokyo Electron оштрафовали на пять миллионов долларов США.

Чжэнь Лимина, получившего десять лет, обвинили в том, что он использовал связи с бывшими коллегами из TSMC для незаконного доступа и получения коммерческих секретов производителя микрочипов.

По данным суда, Чжэнь фотографировал, копировал и передавал сведения, чтобы помочь Tokyo Electron модернизировать свои технологии и получить больше заказов от TSMC. Tokyo Electron выпускает интегральные микросхемы и плоскопанельные дисплеи.

[Чжан Минхун, судья]:

«Мы сочли, что обвиняемый Чжэнь Лимин, ради повышения эффективности своей работы, совершил преступные действия, создавшие риск утечки коммерческой тайны TSMC. Это поставило под угрозу международную конкурентоспособность (тайваньской) индустрии микросхем и национальную экономическую безопасность».

Между тем коммерческая тайна не была раскрыта третьим лицам.

[Чжан Минхун, судья]:

«Ответчик Tokyo Electron признал вину и активно сотрудничал с прокуратурой, а также содействовал внутреннему расследованию TSMC, прилагая все усилия для минимизации ущерба».

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения подозреваемым в августе прошлого года. Только четверо из пяти признали вину. Чжэнь Лимин в их числе.

TSMC, или Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, – крупнейший в мире производитель полупроводниковых чипов. В числе его клиентов – Nvidia и Apple.

