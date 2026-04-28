Небольшой пассажирский самолёт разбился в Южном Судане

Небольшой пассажирский самолёт разбился к юго-западу от столицы Южного Судана Джубы. Погибли все 14 человек на борту. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны.

Самолёт Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation следовал из города Ей в международный аэропорт Джубы. Как сообщается, он вылетел в 9:15 по местному времени и потерял связь с диспетчерами в 9:43.

На борту находились 13 пассажиров и один пилот. Среди погибших два гражданина Кении и 12 граждан Южного Судана.

По предварительным данным, самолёт мог разбиться по причине плохой видимости.

По данным Красного Креста Южного Судана, спасатели с трудом добрались до места крушения.

[Джозеф Лукак Чарльз, представитель Красного Креста]:

«Это непросто. Мы спустились по горе, потом поднимались вверх к тому месту, где разбился самолёт. Это заняло больше часа. Мы начали около обеда и только сейчас заканчиваем».

По данным спасательных служб, тела сгорели до неузнаваемости. Их доставят в больницу Джубы для идентификации.

