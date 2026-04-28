27 лет мужества: по всему миру протестуют против репрессий Фалуньгун в Китае

27 лет мирного противостояния репрессиям. В десятках стран парадами и митингами отмечают годовщину самого массового мирного обращения к властям в истории современного Китая.

25 апреля 1999 года около десяти тысяч человек собрались в Пекине, призывая власти прекратить внезапно начавшиеся гонения на популярную в Китае мирную духовную практику Фалуньгун. Столь массовое мирное обращение в условиях коммунистического режима в то время стало событием и поразило весь мир.

В Канаде памятные мероприятия проходят в том числе в Оттаве, Торонто и Ванкувере, напоминая людям, что репрессии в Китае продолжаются до сих пор. В шествии участвуют и те, кто был в Пекине в 1999-ом.

[Джессика Фэн, участница событий 25 апреля 1999 г.]:

«Мы просто пытались сообщить властям о ситуации. Мы организованно стояли вдоль стен и обочин, освободив тротуар и дорогу».

[Сюмин Фэн, участница событий 25 апреля 1999 г.]:

«Все спокойно читали книги. Мы также собирали с земли мусор: бумажки и окурки, выброшенные полицией, и складывали их в полиэтиленовый пакет. Всё проходило очень спокойно».

Прохожие отмечают положительную энергетику и нынешнего мероприятия.

[Тероа, жительница Ванкувера]:

«От них исходит очень мирная и успокаивающая энергия, которая распространяется на всех».

Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, – это система самосовершенствования. В её основе лежат медитативные упражнения и духовные принципы истина, доброта и терпение. В Китае эта практика широко распространялась с 1992 года, и к 1999-му ей стали заниматься более 70 миллионов человек.

Прежний глава компартии Китая Цзян Цзэминь увидел в такой популярности угрозу собственной власти, и обстановка стала накаляться – начались первые аресты.

25 апреля 1999 года около десяти тысяч практикующих Фалуньгун со всего Китая приехали к зданию Государственного бюро по приёму жалоб и обращений в Пекине с призывом к властям восстановить справедливость и вернуть людям свободную среду для занятий.

Прежний премьер КНР Чжу Жунцзи выслушал апеллянтов, и арестованных освободили. Однако через три месяца власти развернули широкомасштабные репрессии против Фалуньгун по всей стране. По сей день они включают незаконные задержания, пытки, убийства и, по данным правозащитников, даже насильственное извлечение органов.

Это Нью-Йорк. Здесь проходят большой парад и митинг.

[Ван Чжиюань, организатор парада в Нью-Йорке]:

«25 апреля должно было стать отправной точкой для движения Китая к рациональности, верховенству права и уважению к вере, но компартия выбрала иной путь. Три месяца спустя начались общенациональные репрессии. Приверженцы Фалуньгун 27 лет не сдаются, рискуя жизнью и придерживаясь истины, доброты и терпения».

[зрительница]:

«Я плакала, когда смотрела парад, изо всех сил старалась сдержаться. Я даже помедитировала под музыку оркестра».

В поддержку Фалуньгун выступили и несколько членов Конгресса США, призвав международное сообщество действовать сообща, чтобы заставить власти КНР прекратить жестоко преследовать религиозные группы.

[Нил Данн, член Конгресса США]:

«В годовщину мирного обращения в Пекине в 1999 году мы вспоминаем мужество более чем 10 000 приверженцев Фалуньгун, которые, несмотря на угнетение, мирно защищали свою веру. Более двух десятилетий КПК использует запугивание, задержания и пытки для преследования людей. Соединенные Штаты твёрдо поддерживают тех, кто в Китае и во всём мире сталкивается с религиозным преследованием».

А это Лондон. Здесь шествие охватило главные улицы города.

Ли Пинтун – беженка из Китая и жертва гонений.

[Ли Пинтун, практикующая Фалуньгун]:

«В 2015 году меня незаконно содержали в женской тюрьме Ляонин. Заключённым приказали меня избить, и мне нанесли травму головы. Меня несколько раз отправляли в реанимацию, и несколько раз моя жизнь висела на волоске».

Прохожим предлагают подписать петицию против этих репрессий.

[прохожая]:

«Люди бывают безразличны, когда речь о происходящем в других странах. В соцсетях много разных новостей, но об этой проблеме мало кто знает. Её скрывают. Для меня очень важно понять это и подписать петицию».

А это Сеул, Южная Корея. Здесь мероприятие проходит перед Посольством КНР.

[Ким Шин Сон, участник мероприятия]:

«В истории компартии Китая 25 апреля – беспрецедентный случай. Компартия никогда не заботилась о простых людях. Я думаю, что это событие стоит помнить как китайскому народу, так и людям во всём мире, которым небезразличны права человека. Те более 10 000 человек поистине проявили мужество».

