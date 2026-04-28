Как учёные отслеживают миграционный путь пингвинов длиной в 12 000 км

Это место можно назвать мегаполисом пингвинов. Здесь, в аргентинской провинции Чубут, находится само крупное на планете континентальное поселение магеллановых пингвинов. В целом на этом побережье гнездится более 200 000 пар. Также здесь обитают ещё около 100 000 одиноких пингвинов.

Сейчас нелетающие птицы готовятся к дальнему путешествию. Сезон размножения скоро закончится, и пингвины будут массово мигрировать к местам зимовки.

Учёные хотят больше узнать об этом путешествии, поэтому оснащают некоторых птиц передатчиками для спутникового слежения. Это позволит визуализировать этап жизненного цикла пингвинов, который ранее был изучен плохо.

[Хуан Маркос Риччиарди, исследователь]:

«Иногда мы видим, что путешествие самцов и самок различается».

Масштабы миграции пингвинов поразительны.

[Пабло Гарсия Борбороглу, глава Global Penguin Society]:

«Магеллановы пингвины могут проплыть до 12 000 километров за раз. Если учесть, что они живут до 35 лет, и сложить все пройденные за жизнь километры, мы придём к выводу, что они словно огибают планету 12 раз».

Учёные уже некоторое время собирают информацию о миграции пингвинов. Исследования сосредоточены на конкретных птицах.

[Пабло Гарсия Борбороглу, глава Global Penguin Society]:

«Мы используем особо важных так называемых VIP-пингвинов. Они очень преданны и верны своему гнезду. Возвращаясь в него, они встречаются со своей избранницей. Мы наблюдали за парой, которая воссоединялась и размножалась вместе более 17 лет».

Изучение миграционных маршрутов магеллановых пингвинов поможет защитить этих птиц от воздействия человеческой деятельности. Эксперты составят карты миграционных коридоров, и тогда можно будет ограничить судоходство и рыболовство в этих чувствительных местах.

Это важно для сохранения биоразнообразия природы, а также – для развития туризма. Понаблюдать за жизнью удивительных птиц в Аргентину приезжают тысячи путешественников.

