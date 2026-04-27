Робот-гид проводит экскурсии в музее в Турине

Знакомьтесь – это робот R1. Он проводит экскурсии в музее Палаццо Мадама в Турине. Создал роботизированного гида Итальянский технологический институт.

В музее хранится целая сокровищница старинных произведений искусства и артефактов.

[Анна Фолло, специалист по цифровым технологиям]:

«Мы поместили R1 на первом этаже музея, где произведения искусства не спрятаны за стеклом. Там также многие скульптуры выставлены под открытым небом. Здесь намного больше людей, чем на других этажах».

Робот-гид работает автономно. Инновационная система управления позволяет ему ориентироваться в многочисленных залах и коридорах музея.

[Лоренцо Натале, координатор проекта CONVINCE]:

«Робот может заблудиться, если не сумеет определить своё местоположение в пространстве. В этом случае система автоматически обнаружит такую аномалию, а потом, используя другой датчик, запустит процедуру повторного определения местоположения робота».

R1 встречает гостей музея или поворачивает голову в их сторону, демонстрируя готовность к общению.

[Анна Фолло, специалист по цифровым технологиям]:

«Очень интересно наблюдать, что публика проявляет большой интерес, но также испытывает некоторое смущение, не понимая, как взаимодействовать с устройством, как его активировать и как начать с ним работу».

Робот-экскурсовод может объяснить, какие залы есть на первом этаже и какие экспонаты можно увидеть внутри. Также R1 умеет естественным языком рассказывать о картинах и других экспонатах.

Цель проекта – использовать робота в качестве помощника, а не для замены человека. Такой роботизированный гид может быть полезен, когда в музее большой поток посетителей.

R1 работает здесь полтора месяца и уже пользуется популярностью у гостей.

Проект стоимостью четыре миллиона евро финансирует Евросоюз. В программе участвуют государственные учреждения и частные компании по всей Европе.

