105-летний француз установил рекорд на велотреке

Причём велосипедист утверждает: результат мог быть ещё лучше.
[Робер Маршан, велосипедист]:
«Я не заметил сигнала, что осталась минута, иначе поднажал бы на педали».
К рекордам Маршану не привыкать. Один он установил в 100 лет, став самым быстрым велосипедистом для своего возраста. В 102 года – следующее достижение. За час спортсмен проехал по велотреку 27 километров.
Перед нынешним заездом Маршан тренировался полгода.
[Жан-Мишель Ришфор, тренер]:
«Каждое утро он проводил полчаса или час на велотренажёре. Делал различные растяжки и другие упражнения».
Робер Маршан родился в 1911 году на севере Франции. На велосипед впервые сел в 14 лет. Однако серьёзно увлёкся велоспортом в 67. В будущее смотрит философски и достигать новых рекордов пока не планирует.