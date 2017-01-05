05 января 2017

105-летний француз установил рекорд на велотреке

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В свои почтенные 105 лет француз Робер Маршан со спортом на «ты». И доказательство тому — очередное достижение. Пожилой спортсмен за час проехал на велосипеде 22 километра 528 метров. В его возрастной категории — это рекорд.

Причём велосипедист утверждает: результат мог быть ещё лучше.

[Робер Маршан, велосипедист]:
«Я не заметил сигнала, что осталась минута, иначе поднажал бы на педали».

К рекордам Маршану не привыкать. Один он установил в 100 лет, став самым быстрым велосипедистом для своего возраста. В 102 года – следующее достижение. За час спортсмен проехал по велотреку 27 километров.

Перед нынешним заездом Маршан тренировался полгода.

[Жан-Мишель Ришфор, тренер]:
«Каждое утро он проводил полчаса или час на велотренажёре. Делал различные растяжки и другие упражнения».

Робер Маршан родился в 1911 году на севере Франции. На велосипед впервые сел в 14 лет. Однако серьёзно увлёкся велоспортом в 67. В будущее смотрит философски и достигать новых рекордов пока не планирует.

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