Проблемы со связью между авиадиспетчерами и пилотами пассажирских самолётов привели к отмене авиарейсов по всей Греции...

Сбой в системах связи привёл к отмене авиарейсов в Греции

Проблемы со связью между авиадиспетчерами и пилотами пассажирских самолётов привели к отмене авиарейсов по всей Греции. Тысячи путешественников попали в затруднительное положение. Работа аэропортов оказалась временно парализованной.

Сначала Греция разрешала посадку самолётов, выполняющих международные рейсы. Потом авиалайнеры стали перенаправлять в Турцию и Болгарию. Большинство местных рейсов также отменили.

[пассажирка]:

«Мы вылетели в девять утра на Родос, прибыли на остров и почти приземлились, но самолёт снова набрал скорость и вернулся (в Афины)». [пассажирка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы прождали более трёх часов из-за технической проблемы со связью. И пока мы ждали вылета, объявили, что рейс снова отменён из-за плохой погоды».

Представитель Ассоциации греческих авиадиспетчеров заявил, что проблема, вероятно, связана со сбоем работы систем связи в Афинском и Македонском центрах управления воздушными полётами.

[Панайотис Псаррос, глава Ассоциации греческих авиадиспетчеров]:

«Нам не сообщили, как возникла эта проблема и как её устранили. Постепенно авиасообщение возвращается к работе в зависимости от стабильности системы и доступности радиочастот».

По словам специалистов, в греческих центрах управления полётами устаревшее оборудование, и его необходимо модернизировать. Этого требует Еврокомиссия, и этого также намерена добиваться Ассоциации греческих авиадиспетчеров.

Причину сбоя власти Греции пока не назвали.

Короткая ссылка на эту страницу: