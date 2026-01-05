Землетрясение в Мексике: двое погибших

Два человека погибли в результате землетрясения на юге Мексики, которое произошло в пятницу в штате Герреро...

Два человека погибли в результате землетрясения на юге Мексики, которое произошло в пятницу в штате Герреро. Оно также сильно ощущалось в Мехико и соседних штатах.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,5 произошло недалеко от города Ранчо-Вьехо на глубине 35 километров.

В ближайшие часы мексиканская сейсмологическая служба зарегистрировала уже 420 афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,7.

Подземные толчки прервали утреннюю пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум в Мехико и вызвали эвакуацию.

[жительница Мехико]:

«Очень сильное, очень страшное. Мы такого не ожидали, действительно очень страшно». [житель Мехико]:

«Я только что приехал на работу и ещё не успел выйти из метро, был на станции. Нас отбросило к стене, и, честно говоря, внутри метро всё очень сильно чувствовалось. Я даже сейчас чувствую афтершоки».

В штате Герреро повреждены дома, на некоторых автомагистралях сошли оползни, кое-где случилась утечка газа.

Одна из жертв – 50-летняя жительница штата. Её дом обрушился из-за подземных толчков. В Мехико при попытке эвакуироваться по лестнице из многоквартирного дома скончался 67-летний мужчина.

