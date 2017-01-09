Бразилия искушает туристов и орнитологов разнообразием птиц

Две оранжевогрудых танагры принимают утреннюю ванну, не подозревая о нацеленных на них объективах профессиональных камер. Здесь, в бразильском национальном парке Серра-дус-Органс – настоящий рай для птиц.

В регионе обитают более 230 видов пернатых. Их регулярно подкармливают владельцы местных отелей.

[Бернарду Лакомби, владелец отеля и орнитолог]:

«Подкормка – это самый простой способ привлечь их. Но, если начинаешь подкармливать птиц, нельзя прекращать это делать. Еда для них должна быть круглый год».

Забота о пернатых здесь – это также забота о бизнесе. Ежегодно сюда приезжают орнитологи из разных уголков мира. И владельцы отелей надеются, что в этом году гостей станет ещё больше.

Их усилия поддерживает Департамент национальных парков Бразилии. Для предпринимателей проводят обучающие семинары. А орнитологи помогают им определить, какие виды птиц обитают в районе расположения отелей.

В Итатиаю – старейший национальный парк Бразилии, орнитологи и просто любознательные туристы приезжают уже в течение 30 лет. Находить пернатых им помогают опытные гиды, которые по совместительству ещё и фотографы.

[Жарбас Маттос, гид и фотограф]:

«В это время года здесь появляются некоторые виды колибри: например, колибри-кокетка или колибри с красным хохолком. Моя цель сейчас – попытаться сделать кадр».

В Бразилии насчитывается более 1800 видов птиц. Обитают они в шести различных регионах страны. Для орнитологов – настоящее раздолье.

[Байрон Рьюно, орнитолог из США]:

«Страна изобилует разнообразием, наблюдать можно за разными птицами. Здесь одно из лучших в мире мест для такого занятия. Но нас привлекают и местные жители, и культура».

Вниманием туристов завладевают здесь не только птицы, но и обезьянки, требующие лакомств, а также деловитые белки.