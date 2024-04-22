На Канарских островах протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестуют на испанском острове Тенерифе. Они требуют от властей временно ограничить нескончаемый поток туристов...
Дата загрузки: 2024-04-23
Тысячи людей протестуют на испанском острове Тенерифе. Они требуют от властей временно ограничить нескончаемый поток туристов. Из-за их наплыва дорожает всё, включая жильё. Страдает экономика. Также терпит ущерб природа, поскольку коммунальные службы не справляются с уборкой мусора, оставленного туристами.
Протестующие призывают остановить строительство новых отелей и ограничить продажу жилья иностранцам.
[Альфонсо Буллон, лидер протеста]:
«Территория Канарских островов ограничена, и терпению людей есть предел. Поэтому мы собрались здесь сегодня».
[протестующая]:
«Нам с этим не справиться. Это слишком большая нагрузка для такого маленького острова. Мы также хотим снимать достойное жильё, не платя чрезмерно высокую цену, чтобы просто жить на своей земле».
[протестующий]:
«Это не против туристов. Это протест против модели туризма, которая не приносит пользы стране и которую нужно изменить».
По данным полиции, на протест вышли 20 000 человек. Организаторы называют цифру в 50 000.
Ещё шесть человек более недели назад объявили голодовку. Они призывают остановить строительство отелей на пляже Ла-Техита на юге острова, поскольку считают это излишним.
Власти Канарских островов признают, что модель туриндустрии надо менять. Ожидается, что в этом году появится законопроект, который ужесточит правила сдачи жилья в краткосрочную аренду. Разработают новый закон в связи с жалобами местных жителей.
В прошлом году архипелаг посетили почти 14 миллионов туристов. Это на 13% больше, чем в 2022-м. При этом на островах живёт 2,2 миллиона человек. На туризм приходится 35% ВВП Канарских островов.
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