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На Канарских островах протестуют против массового туризма

На Канарских островах протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестуют на испанском острове Тенерифе. Они требуют от властей временно ограничить нескончаемый поток туристов...

Дата загрузки: 2024-04-23

На Канарских островах протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестуют на испанском острове Тенерифе. Они требуют от властей временно ограничить нескончаемый поток туристов. Из-за их наплыва дорожает всё, включая жильё. Страдает экономика. Также терпит ущерб природа, поскольку коммунальные службы не справляются с уборкой мусора, оставленного туристами.

Протестующие призывают остановить строительство новых отелей и ограничить продажу жилья иностранцам.

[Альфонсо Буллон, лидер протеста]:
«Территория Канарских островов ограничена, и терпению людей есть предел. Поэтому мы собрались здесь сегодня».

[протестующая]:
«Нам с этим не справиться. Это слишком большая нагрузка для такого маленького острова. Мы также хотим снимать достойное жильё, не платя чрезмерно высокую цену, чтобы просто жить на своей земле».

[протестующий]:
«Это не против туристов. Это протест против модели туризма, которая не приносит пользы стране и которую нужно изменить».

По данным полиции, на протест вышли 20 000 человек. Организаторы называют цифру в 50 000.

Ещё шесть человек более недели назад объявили голодовку. Они призывают остановить строительство отелей на пляже Ла-Техита на юге острова, поскольку считают это излишним.

Власти Канарских островов признают, что модель туриндустрии надо менять. Ожидается, что в этом году появится законопроект, который ужесточит правила сдачи жилья в краткосрочную аренду. Разработают новый закон в связи с жалобами местных жителей.

В прошлом году архипелаг посетили почти 14 миллионов туристов. Это на 13% больше, чем в 2022-м. При этом на островах живёт 2,2 миллиона человек. На туризм приходится 35% ВВП Канарских островов.
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