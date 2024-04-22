Наводнения в Пакистане: 69 погибших

Сильные наводнения обрушились на Пакистан. Сообщают, по меньшей мере, о 69 погибших. В том числе шесть..

Сильные наводнения обрушились на Пакистан. Сообщают, по меньшей мере, о 69 погибших. В том числе шесть человек погибли в провинции Белуджистан.

Также много пострадавших. Одни оказались под обломками зданий, в других ударила молния.

[Абдул Рашид Насир, сотрудник больницы]:

«Обрушилась стена дома. Погибла женщина, и ещё три человека пострадали. Им оказали первую помощь и отправили домой. Также вода смыла транспортное средство. Водитель выжил, но три женщины и двое детей погибли. Ещё один ребёнок до сих пор числится пропавшим без вести. Также из потока достали тело ещё одного, неопознанного ребёнка. Оно лежит здесь, в больнице».

Дожди в Пакистане идут с начала апреля и, по прогнозам Метеобюро, затронут большую часть страны.

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[житель Белуджистана]:

«Последние пять дней в Чамане шёл дождь. В результате сегодняшнего ливня погибли три женщины и трое детей. Более 20 человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также затоплено много автомобилей». [житель Белуджистана]:

«Этот мост разрушился из-за дождя. Дождь был очень сильный. Никогда раньше такого дождя не было. Затопило весь периметр, все дороги были заблокированы».

В ближайшее время метеорологи прогнозируют сильные грозы с дождём и градом для большей части Хайбер-Пахтунхвы, Гилгит-Балтистана, Кашмира, Пенджаба, Исламабада и северного Белуджистана. В горах на севере страны пройдут снегопады.

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