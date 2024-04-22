В Гонконге вводят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Это типичная обеденная точка для многих жителей Гонконга. В час пик сюда стекаются десятки покупателей. Еду..

Это типичная обеденная точка для многих жителей Гонконга. В час пик сюда стекаются десятки покупателей. Еду продают в пластиковых контейнерах.

Блюда навынос готовят тысячи кафе острова. Обычно в коробку кладут рис и две-три порции разных видов овощей, мяса или рыбы на выбор. Такой обед стоит от 5 до 6,5 долларов. В день здесь продают до 1500 порций.

Теперь же всё изменится. В Гонконге вступает в силу запрет на пенопласт и одноразовую пластиковую посуду.

Эта кухня уже начала отказываться от коробок из пенопласта. А скоро перестанет предлагать и одноразовые пластиковые столовые приборы.

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Владелица ресторана говорит, что изменения повлекут дополнительные расходы. Посуда из экологичных материалов в два раза дороже пластиковой.

[Китти Чан, владелица кухни]:«Замена пластиковых ложек на бумажные удваивает наши расходы. Это не очень хорошо для бизнеса в сфере производства продуктов питания и напитков».

Клиенты тоже недовольны. Теперь им придётся приносить в кафе собственную посуду и контейнеры.

[Даррен Сенг, покупатель]:«Когда я на работе, у меня есть только час на обед, и я должен поесть быстро. Мне будет неудобно приносить свои столовые приборы и мыть за собой посуду. Не думаю, что это хорошая идея».

Другие беспокоятся, что новые правила приведут к росту цен.

[Дженни Фунг, покупательница]:«Если ресторанам придётся перейти на более качественную упаковку, в итоге платить больше будут клиенты. Нас это коснётся».

Запрет вступит в силу в два этапа. Сначала нельзя будет предлагать пластиковую посуду, соломинки, мешалки и столовые приборы.

Также запретят использовать пластиковые стаканчики и крышки для еды на месте. А на втором этапе стаканчики и крышки также запретят для еды навынос.

Ожидается, что полный запрет вступит в силу к 2025 году.

А с 1 августа заведения и предприятия также начнут платить за мусор, который выбрасывают.

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