Шествие с украшенными слонами устроили в Индии

Это один из самых крупных и популярных фестивалей в Азии. В индийском штате Керала проходит красочный..

Это один из самых крупных и популярных фестивалей в Азии. В индийском штате Керала проходит красочный праздник «Триссур Пурам».

Самые яркие участники здесь – величественные слоны. Они возглавляют праздничное шествие. Задача наездников – поднимать над головой зонтики. Их время от времени меняют. К фестивалю изготавливают зонтики разных цветов. Церемония сопровождается ритмичной музыкой.

Обычно красочные колонны выдвигаются из разных храмов и идут к храму Вадаккуннатхан. Он посвящён индуистскому божеству Шиве. Храм находится в городе Триссур. Его считают культурной столицей Кералы.

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Уникальность праздника в том, что все его атрибуты каждый год новые. Команды мастеров заранее изготавливают зонтики из шёлка, украшения для слонов и другие предметы.

Хотя фестиваль индуистский, съезжаются на него не только последователи этой религии. Каждый год праздник привлекает более миллиона туристов со всего мира. Отмечают его уже 200 лет.

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