8 миллиардеров владеют той же суммой, что и половина населения Земли

Восемь миллиардеров владеют состоянием, равным средствам 3 миллиардов 6 миллионов человек, которые составляют беднейшую половину населения планеты. Такие цифры приводит международная благотворительная организация Oxfam в своём докладе.

По мнению его авторов, разрыв между бедными и богатыми стал огромным.

[Мэтью Спенсер, сотрудник организации Oxfam]:

«В мире существует деформированная экономическая система. Это означает, что выгоду получает 1% населения. Она разработана так, чтобы приносить пользу одному проценту, а не 99-ти. Поэтому и получается, что несколько миллиардеров владеют такими же средствами, как половина человечества».

В прошлогоднем отчёте Oxfam сообщала, что таким же состоянием, как и беднейшая половина Земли, владеют 62 миллиардера. В организации считают, что существующая в мире экономическая система влияет на политику стран. Её следствием стали «брексит» в Великобритании и победа Трампа на президентских выборах в США.

[Мэтью Спенсер, сотрудник организации Oxfam]:

«Думаю, существуют убедительные доказательства того, что эти изменения в политике обусловлены ростом неравенства. Люди меньше чувствуют себя причастными к успеху нации и общества и всё более недовольны своим положением».

В организации считают, что миллиардеры должны честно платить налоги, не выводя свои деньги в офшоры. По словам сотрудников Oxfam, часто состоятельные люди платят в казну государства меньше, чем их уборщицы или секретари.

Кроме того, в отчёте говорится, что работающие женщины получают намного меньшую зарплату, чем мужчины.

Доклад Oxfam вышел в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, который начинается 17 января. Представители организации призывают его участников решить проблему уклонения состоятельных людей от уплаты налогов. Это сделает экономику более направленной на остальных людей.