В Баварии соревновались в заплыве в ледяном озере

Озеро Кимзе у подножья Альп немцы с любовью называют «Баварским морем». В январский снегопад три десятка любителей зимнего плавания поборолись за звание «ледяного короля Кимзе». Столь величественный титул не случаен. На одном из островов озера расположена резиденция последнего баварского короля Людвига II.

Соревнования проходят в нескольких дисциплинах, включая брасс и фристайл.

Температура воздуха — около нуля, температура воды +4 градуса. Со стороны может показаться, что заплыв в таких условиях – дело несложное. Однако преодолеть психологический барьер для многих — самое серьезное испытание.

[Беттина Бонауэр, участница заплыва]:

«Никогда бы раньше не поверила, что смогу это сделать. Я просто пробовала, насколько поздней осенью я все еще смогу заходить в воду. А смогла на протяжении всей зимы. Попробуйте сами. Замечательно разогревает». [Мирко Роевер, участник заплыва]:

«Занимаясь плаванием в ледяной воде, часто спрашиваешь себя – почему я делаю это? Для здоровья, увеличить запас жизненных сил. Это требует силы воли. Очень важно, что можешь побороть собственную слабость и сказать себе : «Я это сделал»».

Плавание в ледяной воде особенно популярно в Скандинавии, странах Балтии, России и Китае. Любителей зимних заплывов в Финляндии называют «выдрами», «нерпами» и «тюленями», в Восточной Европе – «моржами».

Погружение в холодную воду повышает выносливость, психическую уравновешенность, провоцируя также выработку эндорфина — гормона счастья.