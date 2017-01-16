В Баварии соревновались в заплыве в ледяном озере

Соревнования проходят в нескольких дисциплинах, включая брасс и фристайл.
Температура воздуха — около нуля, температура воды +4 градуса. Со стороны может показаться, что заплыв в таких условиях – дело несложное. Однако преодолеть психологический барьер для многих — самое серьезное испытание.
[Беттина Бонауэр, участница заплыва]:
«Никогда бы раньше не поверила, что смогу это сделать. Я просто пробовала, насколько поздней осенью я все еще смогу заходить в воду. А смогла на протяжении всей зимы. Попробуйте сами. Замечательно разогревает».
[Мирко Роевер, участник заплыва]:
«Занимаясь плаванием в ледяной воде, часто спрашиваешь себя – почему я делаю это? Для здоровья, увеличить запас жизненных сил. Это требует силы воли. Очень важно, что можешь побороть собственную слабость и сказать себе : «Я это сделал»».
Плавание в ледяной воде особенно популярно в Скандинавии, странах Балтии, России и Китае. Любителей зимних заплывов в Финляндии называют «выдрами», «нерпами» и «тюленями», в Восточной Европе – «моржами».
Погружение в холодную воду повышает выносливость, психическую уравновешенность, провоцируя также выработку эндорфина — гормона счастья.