Беспилотные автобусы начали возить пассажиров в Париже

Беспилотные автобусы официально вышли на дороги Парижа. Пока этот рейс экспериментальный. Автономный транспорт перевозит пассажиров только по одному маршруту, который соединяет Лионский и Аустерлицкий вокзалы.

Автобус EZ10 – полностью электрический. Во время движения он анализирует происходящее вокруг с помощью камер и лазерных датчиков. Беспилотник самостоятельно выбирает нужную скорость и траекторию движения. При необходимости может совершить аварийную остановку.

[Марион Леритье, сотрудница компании Easymile]:

«Автобус следит за окружающей обстановкой, за пешеходами. Поэтому он либо замедлит движение, либо совершит аварийную остановку, если кто-то внезапно окажется перед ним».

Самоуправляемый автобус вмещает до 10 человек. Развивает скорость до 40 километров в час. Он оборудован специальной выдвигающейся площадкой, предназначенной для посадки пассажиров в инвалидных колясках.

В автобусе находится водитель, который постоянно следит за его работой.

[сотрудник транспортной службы]:

«Вместимость у него небольшая, едет небыстро, он электрический и не загрязняет окружающую среду».

При этом планов заменить весь автобусный парк на беспилотники у властей пока нет.

[Марион Леритье, сотрудница компании Easymile]:

«Они задуманы лишь как дополнение к уже существующему общественному транспорту».

Между тем, мэр Парижа ставит цель уменьшить на дорогах количество машин с бензиновыми и дизельными двигателями и содействовать внедрению экологичного транспорта. Столица Франции уже неоднократно погружалась в густой смог из-за выхлопных газов.

[Кристоф Наждовски, представитель мэрии Парижа]:

«Мы закладываем фундамент города будущего и проводим эксперимент с автономными электрическими автобусами, которые вмещают от десяти до 12 человек. Этот общественный транспорт в будущем поможет решить транспортный вопрос».

Жители Парижа и туристы до 7 апреля смогут пользоваться услугами беспилотного автобуса бесплатно. Подобный эксперимент планируют провести и в центре Лиона.