Израиль начнёт прямые мирные переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что дал указание своему Кабинету министров начать прямые мирные переговоры с Ливаном.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«После неоднократных призывов ливанского правительства к мирным переговорам с нами, вчера вечером я поручил Кабинету министров начать прямые переговоры для достижения двух целей: во-первых, разоружения «Хезболлы», во-вторых, исторического, устойчивого мирного соглашения между Израилем и Ливаном».

Нетаньяху ещё раз подчеркнул, что режим прекращения огня, который действует в отношении Ирана, на Ливан не распространяется.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я хочу сказать вам, что в Ливане нет прекращения огня. Мы продолжаем наносить удары по «Хезболле» и не остановимся, пока не восстановим вашу безопасность».

Правительство Ливана на эти заявления пока официально не отреагировало. А ООН заявила, что продолжение военной активности в Ливане может подорвать прекращение огня и более широкие усилия по достижению прочного регионального мира.

Отметим, что группировка «Хезболла» с начала военной операции США и Израиля в Иране совершает регулярные ракетные и беспилотные атаки по северу Израиля. Это привело к разрушениям и гибели нескольких десятков человек.

Израиль в ответ развернул широкомасштабную военную операцию против «Хезболлы», включая авиаудары и наземную операцию. По заявлениям израильской стороны, поражены тысячи целей, а также ликвидированы сотни бойцов группировки.

В результате этих действий более миллиона жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома.

