1,5 миллиона тюльпанов цветут на ферме «Таллис» в Великобритании

В яркий разноцветный ковёр превратилось поле на ферме «Таллис» в графстве Западный Суссекс на юге Англии...

В яркий разноцветный ковёр превратилось поле на ферме «Таллис» в графстве Западный Суссекс на юге Англии. Здесь в самом разгаре фестиваль тюльпанов.

В целом высажено полтора миллиона луковиц. При этом тюльпаны зацветают в разное время, поскольку для посадки использовали разные сорта – от самых ранних до самых поздних. Это позволяет продлить фестиваль.

Гостей ждут не только яркие пейзажи. Здесь можно услышать живую музыку, покататься на колесе обозрения и сделать красивые фотографии на фоне цветов и разных местных достопримечательностей, в числе которых ветряная мельница.

Кроме того, рядом с тюльпановым полем расположились киоски с едой. Там предлагают голландскую выпечку, зефир и другие кондитерские изделия.

Короткая ссылка на эту страницу: