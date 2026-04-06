От макарон с сыром до коктейля из креветок: астронавты миссии «Артемида II» показали космическую еду

Участники миссии «Артемида II» во время полёта к Луне рассказали о продуктах, которые едят в космосе. Видеовстречу организовало Канадское космическое агентство.

Астронавт НАСА Кристина Кук показывает, как выглядит ужин.

[Кристина Кук, астронавт НАСА]:

«В космосе приходится есть еду из каких-то пакетов, пластиковых или металлических. Большую часть продуктов нужно регидратировать. Вот это коктейль из креветок. В него уже добавили воды, и креветки её впитали. И это довольно вкусный коктейль. А вот еда, которую ещё не регидратировали. Это зелёная фасоль, и её высушили перед полётом в космос. Так что нам приходится есть овощи даже здесь, но не волнуйтесь, у нас есть и макароны с сыром».

Астронавты немного поиграли с каплями воды, а потом продемонстрировали, как проходит сердечно-легочная реанимация в условиях невесомости. Об этом попросили юные канадцы, которые участвуют во встрече с членами экипажа космического корабля «Орион».

Между тем астронавты продолжают выполнять и научную работу. В ночь на 7 апреля по московскому времени они удалятся от Земли на рекордное расстояние почти в 407 000 километров. Это примерно на 6500 километров превышает рекорд «Аполлона-13».

После этого космический корабль «Орион» начнёт облетать Луну, и астронавты увидят 21% её обратной стороны, невидимой с Земли. Им также нужно сфотографировать различные цели на поверхности Луны.

Миссия «Артемида II» продлится почти десять дней. Она предназначена не только для научных наблюдений, но и для проверки возможностей космического корабля.

