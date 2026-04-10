Дороги из рыболовных сетей: на Гавайях ищут решение проблемы пластиковых отходов

Дата загрузки: 2026-04-12
Этот небольшой участок экспериментального асфальта может помочь решить проблему отходов на гавайском острове Оаху. Тестирование проводят исследователи из Гавайского тихоокеанского университета.
Они сделали асфальт с добавлением переработанного пластика и переработанных рыболовных сетей.
[Джереми Эксворти, исследователь]:
«На Гавайях нет крупных коммерческих предприятий по переработке пластика, а свалки переполнены. Поэтому мы хотим узнать, смогут ли дороги стать местом для хранения пластиковых отходов».
Четыре года назад исследователи положили на дороге асфальт, в который добавлен переработанный пластик.
[Дженнифер Линч, исследовательница]:
«Я езжу по этой дороге, и экспериментальное покрытие отлично держится. На вид это обычный, относительно новый асфальт без крупных трещин и выбоин. Он не крошится настолько, чтобы это мешало водителю».
Исследователи протестировали покрытие с добавлением пластика и выяснили, что из него не выделяются частички пластмассы. Асфальт с переработанными рыболовными сетями пока не проверяли. Кроме того, специалистам предстоит выяснить, насколько долговечны такие покрытия.
Каждый год в штате Гавайи собирают 200 тонн мусора, выброшенного из океана. Эти отходы включают в себя 40 тонн рыболовных сетей. Исследователи считают, что их приносит в основном из Азии. Впрочем, точное происхождение этих снастей определить невозможно.
При этом вывозить мусор с архипелага дорого. К тому же есть трудности с логистикой. Изготовление асфальта с добавлением пластика помогло бы избавлять острова от мусора.
Короткая ссылка на эту страницу: