Дата загрузки: 2026-04-12

Дороги из рыболовных сетей: на Гавайях ищут решение проблемы пластиковых отходов

Этот небольшой участок экспериментального асфальта может помочь решить проблему отходов на гавайском острове Оаху. Тестирование проводят исследователи из Гавайского тихоокеанского университета.

Они сделали асфальт с добавлением переработанного пластика и переработанных рыболовных сетей.

[Джереми Эксворти, исследователь]:
«На Гавайях нет крупных коммерческих предприятий по переработке пластика, а свалки переполнены. Поэтому мы хотим узнать, смогут ли дороги стать местом для хранения пластиковых отходов».

Четыре года назад исследователи положили на дороге асфальт, в который добавлен переработанный пластик.

[Дженнифер Линч, исследовательница]:
«Я езжу по этой дороге, и экспериментальное покрытие отлично держится. На вид это обычный, относительно новый асфальт без крупных трещин и выбоин. Он не крошится настолько, чтобы это мешало водителю».

Исследователи протестировали покрытие с добавлением пластика и выяснили, что из него не выделяются частички пластмассы. Асфальт с переработанными рыболовными сетями пока не проверяли. Кроме того, специалистам предстоит выяснить, насколько долговечны такие покрытия.

Каждый год в штате Гавайи собирают 200 тонн мусора, выброшенного из океана. Эти отходы включают в себя 40 тонн рыболовных сетей. Исследователи считают, что их приносит в основном из Азии. Впрочем, точное происхождение этих снастей определить невозможно.

При этом вывозить мусор с архипелага дорого. К тому же есть трудности с логистикой. Изготовление асфальта с добавлением пластика помогло бы избавлять острова от мусора.

