В Великобритании хотят защитить хоровую традицию с 500-летней историей

Английскую традицию церковного хорового пения, которая существует почти 500 лет, предлагают включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО. С такой инициативой выступил Фонд поддержки церковной музыки.

Организация предупреждает, что из-за нехватки финансирования и современного образа жизни всё сложнее находить и обучать новых хористов. Несмотря на это, хоры продолжают ежедневно выступать в соборах, сохраняя уникальную музыкальную практику.

Одним из центров сохранения традиции остаётся Рочестерский собор, где поют как взрослые профессионалы, так и дети. Юные участники хора начинают обучение с раннего возраста и проходят многолетнюю подготовку.

Хоровая вечерняя служба проводится с XVI века. Её в 1549 году основал архиепископ Томас Кранмер. Служба включает гимны, псалмы и молитвы.

Фонд поддержки церковной музыки создали в 1956 году для продвижения этого вида пения после Второй мировой войны. В прошлом году организация направила 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку десятков соборов и церквей по всей стране.

[Джонатан Мэйес, глава фонда]:

«Мы запустили кампанию по присвоению английской хоровой церковной музыке статуса ЮНЕСКО. В Великобритании этим занимается департамент культуры, который формирует список нематериального наследия. Им нужны не здания, а традиции – то, что нельзя потрогать. Для нас хоровая музыка – именно такая часть культурной и духовной жизни страны, существующая сотни лет и имеющая огромное значение».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Музыканты отмечают, что традиция остаётся живой и продолжает развиваться, объединяя произведения разных эпох.

[Эдриан Ботри, музыкальный директор Рочестерского собора]:

«Особенность этой традиции в том, что она живая. Мы используем музыку прошлого, которая иногда уходит на тысячу лет назад, но при этом развивается и в XXI веке. Например, на одной из служб мы исполняем один и тот же текст в трёх разных музыкальных интерпретациях разных эпох».

Инициаторы кампании считают, что признание на уровне ЮНЕСКО поможет привлечь внимание к проблеме и обеспечить дополнительное финансирование. По их мнению, церковные хоры остаются важной школой для будущих музыкантов.

Короткая ссылка на эту страницу: