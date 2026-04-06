Удар Ирана по Хайфе: из-под завалов извлекли два тела

Израильские спасатели обыскивают обломки на месте повреждённого пятиэтажного здания в северном портовом городе Хайфа. Днём ​​ранее в него попала иранская ракета.

Спасатели работали всю ночь и обнаружили тела двух человек. Поисковая операция продолжается в экстренном режиме, поскольку ещё двое людей числятся пропавшими без вести.

В эпицентре взрыва находилась семья: пожилые супруги, их взрослый сын и помогавшая им по хозяйству сиделка. Спасатели используют для поиска высокочувствительные акустические приборы и специально обученных служебных собак.

Пятиэтажное здание имело специфическую ступенчатую планировку, что привело к катастрофическим внутренним повреждениям и сделало завалы крайне неустойчивыми.

В здание попала баллистическая ракета весом около 450 килограммов. В первые часы после удара сохранялась угроза повторной детонации. Были подозрения, что боевая часть ракеты сработала не полностью.

Сейчас военное командование проводит тщательное расследование причин, по которым израильские ПВО не смогли нейтрализовать угрозу.

В понедельник по всему региону были зафиксированы новые авиаудары со стороны Ирана. В результате обстрела в центральной части страны зафиксировали не менее 20 случаев падения осколков и боеприпасов. Несколько человек пострадало.

