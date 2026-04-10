В Мексике спасли шахтёра, который две недели провёл под землёй

Почти две недели провёл под землёй мексиканский шахтёр прежде, чем его удалось обнаружить и спасти.

Франсиско Сапата вместе с тремя коллегами оказался в ловушке 25 марта, когда произошёл обвал в золотодобывающей шахте рядом с городом Эль-Росарио в штате Синалоа. Обрушение также вызвало прорыв водохранилища, которое находится рядом. В результате затопило штольни.

Во время обвала в шахте работали 25 человек. Кроме четверых все спаслись самостоятельно. Одного пропавшего шахтёра нашли через пять дней на глубине в 300 метров. Ещё одного обнаружили мёртвым.

Через 13 дней спасатели нашли Сапату. Немалую роль сыграло то, что шахтёр подавал сигналы фонариком. При этом работы по спасению из затопленной штольни заняли почти сутки, поскольку пришлось откачивать воду.

Сапату вывезли из шахты на машине, а затем вертолётом ВВС доставили в больницу в Масатлан. Там его уже ждали родные. По словам врачей, он сильно ослаб, но находится в стабильном состоянии.

Поиски четвёртого пропавшего шахтёра продолжаются.

