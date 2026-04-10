Тысячи цветущих груш в Бельгии привлекают туристов

Сады рядом с бельгийским городом Синт-Трёйден окрасились в белый цвет. Наступил сезон цветения груши. Туристы со всей страны приезжают сюда насладиться прекрасным зрелищем.

Здесь можно прогуляться среди деревьев или посидеть на свежем воздухе, любуясь цветами.

[туристка]:

«Я очень ждала, когда зацветут груши, поэтому проверяла информацию на сайте. Погода, конечно, тоже важна. Так что это сочетание хорошей погоды и цветения. Я приезжаю сюда каждый год».

Грушевые сады в Синт-Трёйдене входят в состав фруктового региона в провинции Лимбург. Каждый год здесь собирают 350 000 тонн груш знаменитого сорта «Конференс». Это самый большой объём в Европе.

Фермеры отмечают, что в течение последних 30 лет сроки цветения постепенно сдвигались. Сейчас груша зацветает на три недели раньше. Сроки сбора урожая тоже изменились. Теперь плоды снимают в августе, а не в сентябре.

Впрочем, сезон цветения продолжает привлекать путешественников. В 2024 году фруктовый край Бельгии посетили более 400 000 туристов.

