В зоопарке Нюрнберга родился редкий чепрачный тапир

Редкий чепрачный тапир недавно появился на свет в зоопарке в немецком Нюрнберге. По словам смотрителей, роды прошли замечательно и через несколько секунд детёныш поднялся на ноги.

[Диана Кох, смотрительница зоопарка]:

«В тот вечер мы оставили их в покое, позволив матери и детёнышу привыкнуть друг к другу. На следующий день мы его взвесили. Он весил около девяти килограммов».

Маму детёныша зовут Инди. Имя для маленькой самки выберут позже. А пока она знакомится с окружающим миром.

«Детёныш останется с матерью на полтора-два с половиной года. Когда он немного подрастёт и освоится, его, возможно, познакомят с отцом. Маленький тапир питается молоком матери, но уже начинает грызть ветки, поэтому, вероятно, скоро начнёт есть и овощи».

Чепрачный тапир – это единственный азиатский вид тапиров. При этом он самый крупный среди сородичей. Длина тела может превышать два метра, высота в холке достигает метра. Весит чепрачный тапир от 250 до 320 килограммов.

Чёрно-белая окраска обеспечивает тапиру отличную маскировку в подлеске. Животное обладает острым обонянием, что помогает вовремя убегать от хищников.

