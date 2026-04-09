Норвежских троллей оживили с помощью технологий дополненной реальности

Музей троллей в норвежском Тромсё использует дополненную реальность, чтобы «оживить» персонажей скандинавского фольклора. Экспозиция сочетает древние мифы и современные технологии, позволяя посетителям увидеть троллей в движении через экран планшета.

Тролли занимают важное место в норвежских легендах. По преданиям, они обитают в пещерах, горах и даже в морских глубинах. Экспозиция музея рассказывает об их происхождении, развитии образов и разнообразии видов.

[Мария Стантич, куратор музея]:

«Музей посвящён норвежскому фольклору, прежде всего троллям, потому что они – одна из самых важных его частей. Мы начинаем со скандинавской мифологии, где зарождаются эти истории, затем показываем, как образ троллей развивался со временем, какие существуют виды, а также рассказываем о других магических существах, которые не совсем тролли».

Технология дополненной реальности превращает статичные фигуры в движущиеся образы. Посетители отмечают, что технология помогает лучше представить внешний вид мифических существ и их разнообразие.

[туристка]:

«Тролли могут казаться чем-то старомодным, но благодаря дополненной реальности мифология приобретает современное звучание».

[турист]:

«Это помогает лучше представить, насколько они были страшными. Я даже не знал, что существует такое разнообразие троллей: морские, каменные и другие. Здесь всё наглядно».

Фигуры для музея создаёт дизайнер Марина Ланец. Она изучает норвежские сказки и вручную лепит персонажей из глины, опираясь на описания.

[Марина Ланец, дизайнер]:

«Сейчас вот эти четыре тролля будущие, они будут как бы идти в Сориа-Мориа. Есть такая сказка норвежская. Естественно нужно прочитать, о чём речь. Потом ты себе в голове придумываешь вот этих героев, когда они идут по тропинке навстречу, долго будут ходить, а потом увидят этот замок золотой».

Музей планирует расширяться. В новой экспозиции появится зал, посвящённый фольклору северной Норвегии.

