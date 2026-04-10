Греция запретит использование соцсетей для детей до 15 лет

В среду греческое правительство объявило о планах запретить доступ к социальным сетям для детей и молодёжи...
Дата загрузки: 2026-04-12
В среду греческое правительство объявило о планах запретить доступ к социальным сетям для детей и молодёжи.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис обратился к детям младше 15 лет в видеоролике на платформе TikTok. С 1 января 2027 года они больше не будут иметь доступа к этой и другим соцсетям.
Премьер назвал шаг «трудным, но необходимым», сославшись на растущую тревожность, проблемы со сном и вызывающий привыкание дизайн онлайн-платформ.
Греческий парламент планирует внести законопроект на рассмотрение в ближайшие месяцы.
Греческое правительство уже запретило использование мобильных телефонов в школах и создало платформы родительского контроля для ограничения времени, проводимого подростками за экраном.
С 1 января 2027 года соцсети должны будут ввести возрастные ограничения и строго их контролировать. В противном случае им будут грозить штрафы.
Греция следует примеру Австралии, которая в декабре прошлого года стала первой в мире страной, запретившей социальные сети для детей младше 16 лет.
С тех пор другие страны также стремятся последовать этому примеру. Великобритания, Малайзия, Франция, Дания и Польша либо рассматривают возможность запрета, либо находятся в процессе его принятия.
Греция хочет пойти ещё дальше, призывая к скоординированным действиям с Европейским союзом. Греческие политики говорят, что без законодательной базы на уровне ЕС национальное законодательство само по себе будет неэффективным.
Опрос общественного мнения в феврале показал, что около 80% опрошенных одобряют запрет.
