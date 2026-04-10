Старейший блюз-клуб США сохраняет традиции почти 80 лет

Старейший джук-джойнт Миссисипи, Blue Front Cafe, продолжает работать с 1948 года почти в неизменном виде. Заведение в небольшом городе Бентония считается одним из старейших подобных мест в США.

Кафе принадлежит номинированному на «Грэмми» блюз-музыканту Джимми Холмсу. Он унаследовал бизнес от родителей и управляет им уже более полувека. За это время небольшое семейное дело превратилось в известную площадку для живой музыки.

[Джимми Холмс, владелец Blue Front Cafe]:

«Блюз – это образ жизни. Некоторые думают, что это только про грусть и тяжёлые времена. Но это не так. Есть песни и о хороших моментах».

Заведение сохранило свой первоначальный облик. Внутри – простая обстановка, товары повседневного спроса и доступные цены. Здесь можно купить недорогую еду, как и десятилетия назад.

Джук-джойнты имеют особое значение в истории США. Они возникли как неформальные места встреч афроамериканского сообщества в период сегрегации и ограничений.

Именно в таких местах формировался блюз, ставший важной частью американской культуры.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ларри Моррисси, замдиректора Комиссии по искусствам]:

«Это было место встреч, и музыка стала его частью. Поэтому история блюза неразрывно связана с такими заведениями».

Холмс почти не меняет интерьер кафе и сохраняет его аутентичность. По его словам, посетители просят не модернизировать заведение.

[Джимми Холмс, владелец Blue Front Cafe]:

«Это особенное место. Мне говорят: не ремонтируй его, не меняй. Просто не дай ему разрушиться. Если я его осовременю, исчезнет часть его духа. Здесь всё на 90% оригинальное».

Владелец считает своей задачей сохранить не только кафе, но и уникальный стиль блюза Бентонии.

[Джимми Холмс, владелец Blue Front Cafe]:

«Я чувствую благодарность за то, что могу внести свой вклад и сохранить это».

Короткая ссылка на эту страницу: