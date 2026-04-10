Детёныш редкой золотой курносой обезьяны подрастает в зоопарке в Бельгии

Детёныш редкой золотистой курносой обезьяны подрастает в зоопарке «Пайри Дайза» в бельгийском городе Брюжлет. Малыш родился 17 марта. Его маму зовут Лулу. Присматривает за ним не только она, но и другие самки в семейной группе. Имя новорождённому пока не дали.

Золотистые курносые обезьяны также известны под названиями Рокселланов ринопитек и сычуаньская обезьяна. У этих животных очень необычный внешний вид – оранжево-золотистая шерсть и курносый нос.

Эти обезьяны очень редкие и занесены в Красную книгу. Они обитают в Китае. Крупнейшая популяция находится в Национальном заповеднике Волун в Сычуане, где также водятся большие панды.

Рокселлановы ринопитеки селятся в горной местности на высоте от полутора до трёх тысяч метров. За это в Китае их прозвали «снежными обезьянами».

Зоопарк «Пайри Дайза» занимает территорию в 75 гектаров. Здесь живут 7000 питомцев. Каждый год его посещают два миллиона человек.

